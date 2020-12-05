По его словам, риск можно уменьшить, если, к примеру, праздновать что-то только в кругу близкой семьи.

Коронавирусом с наибольшей вероятностью можно заразиться в местах массового скопления людей. А концерты, футболы и большие свадьбы нужно было уже давно запретить.

Об этом в интервью ТСН.иа рассказал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

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"Я и от врачей слышу, и от людей, очень много могут инфицироваться даже в транспорте. Вы понимаете, как врачи едут, например, на работу. Что они, может, пешком идут? Явно, что нет. Все ли имеют автомобили? Нет. Как добираются на работу медсестры и санитарки? Наверное, не на собственных автомобилях. Соответственно, они заходят в общественный транспорт и имеют там шанс заразиться чаще. Но, конечно, это такая вынужденная вещь, которую просто так не изменить. А вот, что государство могло бы обеспечить раньше — это остановка концертов, футбол, больших свадеб (хотя бы ограничить количество гостей)", — говорит медик.

По его словам, риск можно уменьшить, если, например, праздновать что-то только в кругу близкой семьи.

"Мы же не против, чтобы были свадьбы, но чтобы празднований ни делали более чем на 10 человек. Собирается только одни близкие родственники — нет вопросов. А у нас происходит празднование на 100 человек, затем 50 из них заболели, 20 — попали в больницу. А если таких свадеб 3-4, то на вторую неделю мы имеем более 50 больных в больнице", — рассказал Тарас Жиравецкий.

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Автор: УНИАН