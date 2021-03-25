Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской и Житомирской областях.

В Украине за сутки выявили 16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 786 детей и 446 медработников.

Читайте такжеВ Украине открываются 565 стационарных пунктов прививок - СтепановОб этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в соцсети. По его данным, за сутки было госпитализировано 4 838 человек; зафиксировано 362 летальных случаев, выздоровели 6 748 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 128 615 (в частности методом ПЦР-57 818, методом ИФА-22 950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 847).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 596 575 человек;

выздоровели - 1 283 020 человек;

летальных исходов - 31 135;

проведено ПЦР-тестирований - 7 836 049.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 267), Одесской (1 235), Житомирской (1 136), Львовской (1 032) и Хмельницкой (989) областях.

Также Степанов сообщил, что 18 561 человека привито от COVID-19 за 24 марта 2021 года в Украине. 155 587 человек привиты с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 18 561 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1 267 случаев / 1 750 прививок;

Винницкая область - 772 случая/ 1 160 прививок;

Волынская область - 349 случаев / 270 прививок;

Днепропетровская область - 892 случая / 1 610 прививок;

Донецкая область - 778 случаев / 340 прививок;

Житомирская область - 1 136 случаев / 730 прививок;

Закарпатская - 668 случаев/ 490 прививок;

Запорожская область - 488 случаев / 620 прививок;

Ивано-Франковская область - 512 случаев/ 784 прививки;

Киевская область - 872 случая / 1 290 прививок;

Кировоградская область - 184 случая / 380 прививок;

Луганская область - 141 случай / 280 прививок;

Львовская область - 1 032 случая / 1 030 прививок;

Николаевская область - 377 случаев / 690 прививок;

Одесская область - 1235 случаев / 470 прививок;

Полтавская область - 521 случай / 840 прививок;

Ровенская область - 626 случаев / 550 прививок;

Сумская область - 613 случаев / 907 прививок;

Тернопольская область - 531 случай / 870 прививок;

Харьковская область - 918 случаев / 350 прививок;

Херсонская область - 168 случаев / 1 000 прививок;

Хмельницкая область - 989 случаев / 250 прививок;

Черкасская область - 509 случаев / 1 000 прививок;

Черновицкая область - 543 случая / 320 прививок;

Черниговская область - 548 случаев / 580 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививка проводилась 183 мобильными бригадами по иммунизации и 457 пунктами прививки.

По состоянию на 24 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 341 952 человека.

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Автор: Ирина Погорелая