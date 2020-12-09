В Украине за минувшие сутки зафиксировали 12585 новых случаев коронавирусной болезни, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Об этом говорится в сообщении на странице министра в Facebook.
В частности, за сутки 8 декабря заболели 654 ребенка и 682 медика. В больницы во вторник госпитализированы 1281 больных, а летальных случаев зафиксировано 276.
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Выздороветь удалось еще 14554 украинцам. За сутки было проведено 58271 тестирований (ПЦР - 37822, ИФА - 20449).
Всего с начала пандемии в Украине заболели 845343 лиц, а выздоровели - 451118. Болезнь унесла жизни 14204 граждан Украины.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях", - говорится в сообщении.
Коронавирус в Украине: статистика по регионам (без учета оккупированных территорий)
- г. Киев - 84 538 случаев;
- Винницкая область - 18 988 случаев;
- Волынская область - 26 832 случая;
- Днепропетровская область - 46 056 случаев;
- Донецкая область - 27 044 случая;
- Житомирская область - 32 498 случаев;
- Закарпатская область - 25 029 случаев;
- Запорожская область - 38 698 случаев;
- Ивано-Франковская область - 39 730 случаев;
- Киевская область - 45 497 случаев;
- Кировоградская область - 6 524 случая;
- Луганская область - 7 275 случаев;
- Львовская область - 51 375 случаев;
- Николаевская область - 22 127 случаев;
- Одесская область - 54 123 случая;
- Полтавская область - 27 222 случая;
- Ровенская область - 34 578 случаев;
- Сумская область - 34 226 случаев;
- Тернопольская область - 30 203 случая;
- Харьковская область - 60 273 случая;
- Херсонская область - 12 826 случаев;
- Хмельницкая область - 32 960 случаев;
- Черкасская область - 28 728 случаев;
- Черновицкая область - 35 826 случаев;
- Черниговская область - 22 167 случаев.
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