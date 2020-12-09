Во вторник было подтверждено более 12 тысяч новых случаев заболевания.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 12585 новых случаев коронавирусной болезни, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом говорится в сообщении на странице министра в Facebook.

В частности, за сутки 8 декабря заболели 654 ребенка и 682 медика. В больницы во вторник госпитализированы 1281 больных, а летальных случаев зафиксировано 276.

Коронавирус: важно знать каждому

Выздороветь удалось еще 14554 украинцам. За сутки было проведено 58271 тестирований (ПЦР - 37822, ИФА - 20449).

Всего с начала пандемии в Украине заболели 845343 лиц, а выздоровели - 451118. Болезнь унесла жизни 14204 граждан Украины.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях", - говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине: статистика по регионам (без учета оккупированных территорий)

г. Киев - 84 538 случаев;

Винницкая область - 18 988 случаев;

Волынская область - 26 832 случая;

Днепропетровская область - 46 056 случаев;

Донецкая область - 27 044 случая;

Житомирская область - 32 498 случаев;

Закарпатская область - 25 029 случаев;

Запорожская область - 38 698 случаев;

Ивано-Франковская область - 39 730 случаев;

Киевская область - 45 497 случаев;

Кировоградская область - 6 524 случая;

Луганская область - 7 275 случаев;

Львовская область - 51 375 случаев;

Николаевская область - 22 127 случаев;

Одесская область - 54 123 случая;

Полтавская область - 27 222 случая;

Ровенская область - 34 578 случаев;

Сумская область - 34 226 случаев;

Тернопольская область - 30 203 случая;

Харьковская область - 60 273 случая;

Херсонская область - 12 826 случаев;

Хмельницкая область - 32 960 случаев;

Черкасская область - 28 728 случаев;

Черновицкая область - 35 826 случаев;

Черниговская область - 22 167 случаев.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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Автор: Юрий Годован