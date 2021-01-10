В Украине за сутки зафиксировано 5011 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди которых 113 детей и 164 медработника.
Читайте такжеВ Минздраве рассказали, как не допустит распространения в Украине "британского" штамма COVID-19Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. В частности, госпитализированы 2100 человек; зафиксировано 99 летальных случаев, выздоровели 5292 человека. Кроме этого, за сутки проведено тестирований 23 245 (в частности методом ПЦР – 17 718, методом ИФА – 5 527).
За все время пандемии в Украине
- заболели - 1 115 026 человек;
- выздоровели - 791 598 человек;
- летальных исходов - 19 767;
- проведено ПЦР-тестирований - 5 769 908.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), Киеве (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.
Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 404 случая;
Винницкая область - 69 случаев;
Волынская область - 124 случая;
Днепропетровская область - 240 случаев;
Донецкая область - 186 случаев;
Житомирская область - 111 случаев;
Закарпатская область - 49 случаев;
Запорожская область - 207 случаев;
Ивано-Франковская область – 74 случая;
Киевская область - 405 случаев;
Кировоградская область - 85 случаев;
Луганская область - 142 случая;
Львовская область - 326 случаев;
Николаевская область - 327 случаев;
Одесская область - 446 случаев;
Полтавская область - 175 случаев;
Ровенская область - 159 случаев;
Сумская область - 149 случаев;
Тернопольская область - 150 случаев;
Харьковская область - 344 случая;
Херсонская область - 141 случай;
Хмельницкая область - 185 случаев;
Черкасская область - 302 случая;
Черновицкая область - 151 случай;
Черниговская область - 60 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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