За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), Киеве (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

В Украине за сутки зафиксировано 5011 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди которых 113 детей и 164 медработника.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, как не допустит распространения в Украине "британского" штамма COVID-19Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. В частности, госпитализированы 2100 человек; зафиксировано 99 летальных случаев, выздоровели 5292 человека. Кроме этого, за сутки проведено тестирований 23 245 (в частности методом ПЦР – 17 718, методом ИФА – 5 527).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 115 026 человек;

выздоровели - 791 598 человек;

летальных исходов - 19 767;

проведено ПЦР-тестирований - 5 769 908.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), Киеве (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 404 случая;

Винницкая область - 69 случаев;

Волынская область - 124 случая;

Днепропетровская область - 240 случаев;

Донецкая область - 186 случаев;

Житомирская область - 111 случаев;

Закарпатская область - 49 случаев;

Запорожская область - 207 случаев;

Ивано-Франковская область – 74 случая;

Киевская область - 405 случаев;

Кировоградская область - 85 случаев;

Луганская область - 142 случая;

Львовская область - 326 случаев;

Николаевская область - 327 случаев;

Одесская область - 446 случаев;

Полтавская область - 175 случаев;

Ровенская область - 159 случаев;

Сумская область - 149 случаев;

Тернопольская область - 150 случаев;

Харьковская область - 344 случая;

Херсонская область - 141 случай;

Хмельницкая область - 185 случаев;

Черкасская область - 302 случая;

Черновицкая область - 151 случай;

Черниговская область - 60 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая