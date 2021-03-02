В Украине за сутки обнаружили 5 336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников.
Читайте такжеС сегодняшнего дня украинцы могут записаться онлайн на прививку от COVID-19Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки было госпитализировано 1 410 человек; выписано из больниц 583 человека; зафиксировано 162 летальных случая; выздоровели 5 194 человека. Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 54 994 (в частности методом ПЦР-27 407, методом ИФА-14 483); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 104.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 1 357 470 человек;
- выздоровели-1 176 918 человек;
- летальных исходов - 26 212;
- проведено ПЦР-тестирований - 6 948 980.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 463 случая;
Винницкая область - 453 случая;
Волынская область - 140 случаев;
Днепропетровская область - 206 случаев;
Донецкая область - 107 случаев;
Житомирская область - 94 случая;
Закарпатская область - 438 случаев;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область - 649 случаев;
Киевская область - 231 случай;
Кировоградская область - 26 случаев;
Луганская область - 32 случая;
Львовская область - 349 случаев;
Николаевская область - 153 случая;
Одесская область - 319 случаев;
Полтавская область - 131 случай;
Ровенская область - 108 случаев;
Сумская область - 37 случаев;
Тернопольская область - 146 случаев;
Харьковская область - 319 случаев;
Херсонская область - 18 случаев;
Хмельницкая область - 105 случаев;
Черкасская область - 93 случая;
Черновицкая область - 504 случая;
Черниговская область - 52 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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