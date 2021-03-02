За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В Украине за сутки обнаружили 5 336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников.

Читайте такжеС сегодняшнего дня украинцы могут записаться онлайн на прививку от COVID-19Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки было госпитализировано 1 410 человек; выписано из больниц 583 человека; зафиксировано 162 летальных случая; выздоровели 5 194 человека. Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 54 994 (в частности методом ПЦР-27 407, методом ИФА-14 483); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 104.

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 357 470 человек;

выздоровели-1 176 918 человек;

летальных исходов - 26 212;

проведено ПЦР-тестирований - 6 948 980.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 463 случая;

Винницкая область - 453 случая;

Волынская область - 140 случаев;

Днепропетровская область - 206 случаев;

Донецкая область - 107 случаев;

Житомирская область - 94 случая;

Закарпатская область - 438 случаев;

Запорожская область - 163 случая;

Ивано-Франковская область - 649 случаев;

Киевская область - 231 случай;

Кировоградская область - 26 случаев;

Луганская область - 32 случая;

Львовская область - 349 случаев;

Николаевская область - 153 случая;

Одесская область - 319 случаев;

Полтавская область - 131 случай;

Ровенская область - 108 случаев;

Сумская область - 37 случаев;

Тернопольская область - 146 случаев;

Харьковская область - 319 случаев;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 105 случаев;

Черкасская область - 93 случая;

Черновицкая область - 504 случая;

Черниговская область - 52 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая