В Украине за сутки зафиксировано 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 203 ребенка и 406 медработников.
Читайте также"Статистика иллюзорна": эпидемиолог оценила, нужен ли локдаун именно с 8 январяОб этом говорится в Телеграм-канале Коронавирус_инфо. В частности, за сутки госпитализированы 2 978 человек; летальных исходов - 228; выздоровели 14 490 человек. За сутки осуществлено 52 968 тестирований (в частности методом ПЦР – 34 938, методом ИФА – 18 030).
За все время пандемии в Украине
- заболели - 1 090 496 человек;
- выздоровели - 761 898 человек;
- летальных исходов - 19 357;
- проведено ПЦР-тестирований - 5 680 116.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.
Количество заболеваний в областях за сутки:
- г. Киев - 931 случай;
- Винницкая область - 158 случаев;
- Волынская область - 135 случаев;
- Днепропетровская область - 225 случаев;
- Донецкая область - 259 случаев;
- Житомирская область - 88 случаев;
- Закарпатская область - 76 случаев;
- Запорожская область - 622 случая;
- Ивано-Франковская область – 120 случаев;
- Киевская область - 596 случаев;
- Кировоградская область - 65 случаев;
- Луганская область - 187 случаев;
- Львовская область - 324 случая;
- Николаевская область - 120 случаев;
- Одесская область - 668 случаев;
- Полтавская область - 309 случаев;
- Ровенская область - 243 случая;
- Сумская область - 115 случаев;
- Тернопольская область - 161 случай;
- Харьковская область - 557 случаев;
- Херсонская область - 117 случаев;
- Хмельницкая область - 316 случаев;
- Черкасская область - 345 случаев;
- Черновицкая область - 139 случаев;
- Черниговская область - 35 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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