В Министерстве здравоохранения планируют расширить круг лиц, которых будут тестировать на COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге.
По его словам, информация, что количество больных COVID-19 уменьшилось, потому что якобы проводится меньше тестов, ошибочна.
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"Понятно, что это не так. На сегодня мы тестируем людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни, попадают в больницу с пневмонией. Я имею в виду тестирование методом ПЦР. Итак, когда уменьшается количество людей, которые имеют признаки респираторного заболевания, коронавирусной болезни, то, понятно, уменьшается количество тестирований. Но сейчас я дал соответствующее задание, чтобы мы пересмотрели наши стандарты и расширили круг лиц, которых мы тестируем, в том числе методом ПЦР и экспресс-тестами на антиген", - сказал Степанов.
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Коронавирус в Украине: статистика
Как сообщал УНИАН, с начала пандемии в Украине на COVID-19 заболели 845 тыс. 343 человека; умерли - 14 тыс. 204. За прошедшие сутки обнаружено 2 тыс. 585 новых случаев коронавирусной болезни. За сутки от коронавируса умерли 276 украинцев.
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