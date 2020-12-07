Рубан подчеркнул, что в стране нужно вводить новые ограничения.

Снижение суточного количества новых случаев коронавируса в Украине не означает спад эпидемии.

Об этом заявил эпидемиолог, заслуженный врач Украины Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".

Ранее сегодня в Минздраве сообщили о 8641 новом случае коронавируса в стране по итогам прошедших суток.

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"Это субъективная причина из-за уменьшения тестирований, в субботу и воскресенье всегда идет снижение зафиксированных случаев. Что касается объективного показателя - это госпитализации больных с тяжелой и средней формой, их количество неизменно высокое, и идет тенденция к росту, а не к снижению. Поэтому говорить об улучшении ситуации сегодня нельзя, ситуация сложная по всей стране, и введение ограничительных мер необходимо", - сказал он.

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Говоря о карантине выходного дня, врач отметил, что он может быть эффективным, но не при таком стремительном росте заболеваемости, как в Украине.

"Для сравнения, это как пожар тушить ложкой, а не специальными устройствами. Поэтому сегодня необходимо вводить ограничения по всей стране, и тот локдаун, который предлагают, может дать эффект. Но то, что сейчас обсуждается, это не локдаун, а пассивные ограничительные меры. Локдаун у нас был только весной, в марте, апреле и мае. Сегодня мы говорим об усиленных ограничительных мерах, которые уместны, целесообразны и приведут к снижению заболеваемости", - сказал он.

По мнению эксперта, в конце января и феврале в Украине традиционно будет наблюдаться рост заболеваемости ОРВИ и жесткий карантин нужно будет вводить именно в тот период.

"Поэтому целесообразно вводить ограничения и в январе, и в феврале", — сказал врач.

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Автор: Юрий Годован