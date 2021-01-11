В первую очередь это люди с подозрением на COVID-19, с симптомами ОРВИ или признаками пневмонии; пациентам, которые подлежат плановой госпитализации; лицам, которые находились в тесном контакте с больным COVID-19 и тем, кто вернулся из регионов, где зафиксировано масштабное распространение коронавируса.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) определила перечень лиц, которым будут делать быстрые тесты на антиген к коронавирусу.

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Об этом говорится в сообщении НСЗУ по результатам пресс-брифинга.

В частности, в стандарт первичной медицинской помощи добавлено скрининговое обследование - тестирование методом экспресс-диагностики - быстрый тест на антиген, результат которого можно получить через 15 минут после тестирования.

Отмечается, что быстрые тесты поступают в региональные департаменты здравоохранения. Они же будут распределять нужное их количество в учреждения здравоохранения, которые оказывают первичную медицинскую помощь.

Кому будут делать быстрые тесты на COVID-19

Итак, скрининговое исследование на определение антигена SARS-CoV-2 проводят:

людям с подозрением на COVID-19;

людям с симптомами тяжелого острого респираторного синдрома, других ОРВИ или с признаками пневмонии;

пациентам, подлежащим плановой госпитализации;

лицам, которые были в тесном контакте с больным COVID-19 и тем, кто вернулся из регионов, где зафиксировано масштабное распространение коронавируснойболезни.

В НСЗУ отметили, что скрининговое исследование проводится при наличии соответствующих тестов в медицинском учреждении.

Коронавирус в Украине: последние данные

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 4 тыс. 288 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 119 тыс. 314 человек, выздоровели - 796 тыс. 417 человек, умерли - 19 тыс. 835. Проведено 5 млн 781 тыс. 951 ПЦР-тестирований.

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Автор: Константин Гончаров