Украина получит не менее 8 миллионов доз вакцин от коронавируса в рамках программы COVAX.

У людей, которые сделают прививку от коронавируса, иммунитет ориентировочно может сохраняться минимум 6-9 месяцев.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Читайте такжеВрач опровергла популярный миф о вакцине от коронавируса

По его словам, после введения препарата клетки иммунитета смогут запоминать вирус и обеспечивать защиту всему организму.

Ляшко пояснил, что после полного курса вакцинации организм дает иммунный ответ на возбудителя, формируя антитела. Они могут исчезать, но в организме длительное время будет сохраняться этот иммунитет, обеспечивать защиту от заражения коронавирусом.

"Я хочу, чтобы она (вакцина от коронавируса, - ред.) пришла как можно скорее, но не все зависит от меня... Сейчас говорить о продолжительности иммунитета рано, но она будет как минимум на 6-9 месяцев. Но, я думаю, она будет значительно больше держать. Вопрос в том, что наличие антител после комплекса прививок, который проводится, потому что сейчас все вакцины, которые приближаются к регистрации, они предусматривают двукратное введение. То есть надо сделать одну прививку, потом через три недели - вторую. Затем формируются антитела, которые показывают, что есть иммунный ответ. После этого антитела исчезают, но это не значит, что не будет в организме иммунного ответа и он довольно долго на клеточном уровне будет помнить коронавирус как инфекционный возбудитель, поэтому иммунитет, уверен, будет держаться дольше, чем три месяца", - пояснил Виктор Ляшко.

В то же время, по его словам, Украина в рамках глобального механизма по доступу к вакцинам от коронавируса COVAX получит более 8 миллионов доз вакцин.

Параллельно Минздрав ведет переговоры с другими производителями о возможности закупки вакцины. Однако, как отметил Виктор Ляшко, о закупке российской вакцины речь не идет вообще.

"Об украинской (вакцине от коронавируса. - ред.) сейчас не говорим. Говорим о тех, которые уже приближаются к регистрации. То есть уже прошли третью клиническую стадию и опубликовали результат. И мы должны говорить, что есть механизм COVAX, в рамках которого Украина получит бесплатно 8 млн 300 тысяч доз вакцины, там свой портфель вакцин", - отметил Ляшко.

Читайте такжеВ Минздраве предположили, когда коронавирус в Украине пойдет на спад

Среди компаний, с которыми Украина также ведет переговоры о вакцинах, заместитель главы Минздрава назвал AstraZeneca (разрабатывает вакцину вместе с Оксфордским университетом), Novavax (США) и другие производители.

"И плюс ведутся о закупках со всеми производителями, которые сегодня уже начали процедуру регистрации вакцины. Или приближаются", - заявил Ляшко.

Вакцина от коронавируса

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позже в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН