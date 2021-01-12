Голубовская рассказала, какой симптом может свидетельствовать о легком течении заболевания.

Коронавирусная инфекция, помимо уже известных, может сопровождаться необычными симптомами.

Об одном из них на своей странице в Facebook рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

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По ее данным, в случае потери обоняния пациент с коронавирусом, вероятнее всего, перенесет заболевание в легкой форме. Голубовская уточнила, что это наблюдается в порядка 86% случаев.

"Помимо потери обоняния может быть извращение вкуса (дисгевзия), например, любая вода, в т.ч. из крана кажется сладкой", - рассказала она.

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Автор: Юрий Годован