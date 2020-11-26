По словам председателя Верховной Рады, он вынужден работать дистанционно.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что чувствует себя значительно лучше, но до сих пор имеет положительный результат теста на COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор положительный. Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе", - отметил председатель Верховной Рады.

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11 ноября Разумков заявил, что заболел COVID-19.

12 ноября первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.

Верховная Рада с 18 по 20 ноября отменила пленарные заседания, поскольку заболели многие депутаты и работники аппарата.

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Автор: Татьяна Поляковская