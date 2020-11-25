Пока рассматривается два варианта введения полного карантина в зависимости от того, какой будет статистика заболеваемости.

В правительстве и Офисе президента рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников из-за распространения заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Какой из двух сценариев будет в конечном итоге выбран зависит от темпов распространения СOVID-19 и загруженности медицинской системы.

"Вариант локдауна действительно обсуждается сейчас в Кабмине и Офисе президента. Пока рассматривается два варианта в зависимости от того, какой будет статистика заболеваемости. В "лайтовом" варианте нам предложат локдаун после Нового года, на три недели, как раз на время новогодних каникул", - сказал собеседник.

Впрочем, если число новых случаев заболевания коронавирусом будет расти, локдаун может быть введен уже с 20 декабря и тогда он охватит новогодние праздники.

Собеседник отметил, что сейчас средний процент заполняемости больниц в Украине колеблется в пределах 50%, но если он будет достигать 80%, система здравоохранения может не выдержать.

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"И тогда наступит то, о чем говорил Степанов: выборочная госпитализация и медицинский коллапс. Варианты локдауна пока лишь прорабатываются, возможно, транспортное сообщение останавливаться не будет", - добавили в ОПУ.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 до 30 ноября карантина выходного дня. Он действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "с собой"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медицинским учреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди собственников и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

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Автор: Александр Топчий