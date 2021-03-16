Однако, не все антисептики одинаково полезны. При покупке нового средства следует быть внимательным и придирчиво изучать состав.

Официальная статистика гласит, что пандемия коронавируса не думает отступать, а наоборот - вирус мутирует и поражает все больше людей. Поэтому отказываться от ношения масок и использования санитайзера пока рано.

Об этом заявил доктор медицинских наук Борис Менделевич, пишет Zdorovia.

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По его мнению, меры предосторожности следует применять и сегодня: носить маски, избегать скопления людей и регулярно обрабатывать руки антисептиками. Между тем, многие перестали пользоваться санитайзером, оставив лишь одну возможность обезопасить себя - ношение маски. А именно руки являются основным источником заражения. Ими мы прикасаемся к различным предметам на работе, в транспорте, здороваемся и делаем массу других движений.

"Если человек часто моет руки или обрабатывает их антисептиком, риск заражения той или иной инфекцией снижается", - пояснил Борис Менделевич.

Однако, не все антисептики одинаково полезны. При покупке нового средства следует быть внимательным и придирчиво изучать состав.

По мнению врача, лучший санитайзер - сделан на основе медицинского спирта. Им можно пользоваться сколь угодно часто, не боясь подцепить заразу. Единственный недостаток такого средства - он слишком сильно сушит кожу. Поэтому придется сделать своей ежедневной вечерней привычкой смазывать руки питательным кремом.

Чтобы уменьшить негативные последствия, можно выбирать антисептики, в состав которых входят и вещества, защищающие кожу от негативного воздействия спирта.

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Автор: Виктория Гордиенко