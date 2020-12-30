В начале 2021 года рост количества заболеваний коронавирусом в Киеве и Украине будет на минимальном уровне.
По словам начальника киевской Госпотребслужбы Олега Рубана, уже появились первые характеристики того, что коронавирус перешел в сезонное заболевание, передает Обозреватель.
"Для Украины характерно снижение заболеваемости за последние две недели года, при этом с минимальными показателями первых двух недель следующего года. Это связано с каникулами, отпусками и праздниками. И постепенным подъемом заболеваемости в третью, четвертую неделю января. Пик ожидается в первые две недели февраля", - сказал Рубан.
Он также добавил, что локдаун с 8 января даст возможность снизить скорость распространения коронавируса.
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"Мы будем наблюдать постепенный рост до февраля, а не скачками", – резюмировал Рубан.
Локдаун в Украине: что известно
- 9 декабря Кабинет министров принял решение о введение усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
- Также, Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений "оранжевой" зоны, которые действуют сегодня, до 28 февраля 2021 года.
- Кроме этого, правительство разрешило заведениям питания в новогоднюю ночь работать до 01:00, а не до 23:00.
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