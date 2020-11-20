Врач не взялся прогнозировать, сколько больных будут выявлять в пик. По его словам, даже нынешнюю статистку в 12 тыс. можно умножать на пять.

Украина, несмотря на ухудшение динамики заболеваемости коронавирусом, только входит во вторую и самую мощную волну эпидемии, однако страну ждет еще третья волна.

Читайте такжеОколо 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года - ЛяшкоОб этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецький.

По его словам, на фоне ухудшения эпидситуации также растет количество инфицированных среди молодых людей, а сложности при лечении теперь могут возникать также у группы 35+. "В начале пандемии количество пациентов было примерно тысячу на Украину. Небольшая часть попадала в стационары, среди них были и молодые люди. Выросло общее количество пациентов – выросло и число молодых", - объяснил врач.

"Сейчас мы только разгоняемся, хотя считается, это как вторая волна. Пик должен наступить где-то в январе-феврале – тогда будет наибольшая нагрузка на тех, кто заболел и попал в стационар. Далее будем идти вниз. Но если эта эпидемия будет развиваться по типу испанского гриппа, через некоторое время нас ждет третья волна, но она уже будет легкая", - сказал врач, добавив, что в тогда переболеет еще около 20% населения.

При этом Жиравецький не стал прогнозировать сколько больных будут выявлять в пик.

"Сложный прогноз. Даже нынешнюю статистку в 12 тыс. можно умножать на пять", - сказал он.

Он объяснил, что на пять нужно умножать, поскольку не каждый третий попадает в стационар. Даже не каждый десятый. "Думаю, где-то 32 тыс. больных в сутки у нас есть", - отметил специалист.

Относительно будущей вакцины против коронавируса врач заявил, что "это оптимистично звучит по телеканалам, но не совсем оптимистично на практике".

"Вакцину надо будет привезти, неизвестно, сколько доз нам дадут, и ее должны уколоть минимум дважды – первый раз и через 28 дней второй. Потом еще 14 дней ждать выработку антител. То есть формирование иммунитета займет в среднем полтора месяца", - сказал специалист

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Автор: УНИАН