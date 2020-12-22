По словам врача Тараса Жиравецкого, коронавирус начнет сбавлять обороты уже в феврале.

Коронавирус в Украине пойдет на спад уже в феврале, когда вторая волна достигнет своего пика.

Читайте такжеВ Минздраве утвердили план вакцинации украинцев от коронавирусаОб этом в интервью ТСН рассказал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

"Из того, что прогнозируем и видим, и опираясь на модель испанского гриппа, которая была запротоколирована в 1918 году, то мы ждем трех волн. Первая волна была маленькой, где переболело 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась, практически, в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января — начале февраля. А следующих 5-6 месяцев мы будем наблюдать падение этой волны. Соответственно, будем опускаться вниз, то есть количество случаев и госпитализаций будет меньше", - отметил Жиравецкий.

По его словам, в настоящее время видна тенденция к нарастанию госпитализации. "Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Потом может быть так же, как и этим летом — ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев. Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должен исчезнуть", — рассказал врач.

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Автор: УНИАН