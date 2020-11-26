На вопрос о том, какая самая распространенная ошибка, которая приводит к смерти пациента, врач ответил - в том что назначается громадное количество антибиотиков.

При лечении коронавируса в Украине допускается ряд ошибок, которые могут быть причиной смерти пациентов. В частности, врачи ошибочно полагают, что высокая температура при вирусном заболевании – это хорошо, и продолжают советовать больным терпеть до последнего.

Читайте такжеВрач из Израиля назвал причину "кучи тяжелых больных" COVID-19 в УкраинеОб этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

По его словам, чтобы избежать коллапса в больницах и справиться с наплывом пациентов, следует принять четкую стратегию лечения и привлечь к борьбе с эпидемией не только семейных, но и остальных врачей, поскольку необходимые базовые медицинские знания есть даже у фельдшера.

По словам специалиста, кого госпитализировать, а кого оставлять дома на лечении зависит от градации болезни, от показателей сатурации, дыхания.

Он отметил, что перевел израильский протокол медицинской сортировки больных и отправил в департамент здравоохранения Киевской горадминистрации. "Они с удовольствием это приняли, но есть еще и МОЗ, с которым нужно все согласовывать", - отметил он.

"Сортировка должна быть на этапе поликлинической медицины. То есть больной на связи со своим семейным врачом, и тот уже принимает решение",- отметил он.

По словам врача, если у больного сатурация нормальная, если человек без тяжелых хронических заболеваний, ему можно назначить парацетамол, ибупрофен, аспирин, теплое обильное питье. В основной массе, 80% людей, так выходят.

"Если у вас всем будут назначать непонятные лекарства плюс антибиотики, у вас количество больных с 20% перевалит за 50%", - подчеркнул специалист.

"Вам нужен четкий протокол лечения по степеням тяжести и под уголовную ответственность врачебного назначения. Потому что у вас куча тяжелых больных из-за неграмотных назначений на амбулатории", - отметил Бриль.

На вопрос о том, какая самая распространенная ошибка, которая приводит к смерти пациента, врач ответил - в том что назначается громадное количество антибиотиков. "И потом люди попадают в госпиталь с антибиотикорезистентной пневмонией. У вас до сих пор даются противомалярийные препараты, которые приводят к нарушениям ритма сердца и так далее", - сообщил он, добавив, что "у вас до сих пор рассказывают, что не нужно снижать температуру".

"37 уже надо снижать. Ее сразу надо снижать. Выработка иммунных комплексов гораздо выше при повышенной температуре – это раз. Во-вторых, это в принципе противоестественно для человека. При повышенной температуре происходит множество процессов. Протекает вазоконстрикция (сужение просвета кровеносных сосудов. – Ред.), запускаются компенсаторные процессы. Они не нужны, нельзя, чтобы это было", - пояснил врач.

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Автор: УНИАН