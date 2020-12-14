По словам Радуцкого, в Бюджетном кодексе будет сохранено требование о финансировании программы медицинских гарантий в размере не менее 5% ВВП.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") заявил, что государство полностью профинансирует расходы на бесплатную для населения вакцинацию от COVID-19 и стационарное лечение больных коронавирусной инфекцией в 2021 году.

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«Министерство финансов выполнит три требования Комитета здоровье нации по финансированию отрасли здравоохранения в следующем году. Во-первых, государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19. Во-вторых, НСЗУ получает все необходимые средства для расчетов с медицинскими учреждениями, занимающимися лечением больных коронавирусом. Кроме того, в Бюджетном кодексе будет сохранено требование о финансировании программы медицинских гарантий в размере не менее 5% ВВП», - заявил Радуцкий.

Он напомнил, что во вторник в ВР начнется рассмотрение проекта государственного бюджета-2021, представленного правительством ко второму чтению.

«Еще с начала бюджетного процесса Комитет по вопросам здоровья нации четко отмечал, что законодательная норма о 5% от ВВП на медицину должна быть сохранена. Мы также направили правительству наши предложения, предусматривающие увеличение расходов на программу медицинских гарантий на 102 млрд грн, а также дополнительно финансирование лекарств для пациентов с онко- и орфанными заболеваниями на 7,7 млрд грн», - отметил Радуцкий.

Народный депутат указал, что к предложениям комитета прислушались лишь частично. «Экономические условия сегодня действительно очень сложные. Пока трудно прогнозировать, насколько быстрым будет восстановление экономики в следующем году. Но три принципиальные позиции мы отстояли. Минфин выделит необходимые средства на закупку вакцин и проведение вакцинации, не должно возникнуть проблем и с финансированием гарантированных «ковидних» пакетов», - подчеркнул он.

Радуцкий отметил, что норма о 5% ВВП по финансированию программы медицинских гарантий остается в Бюджетном кодексе, хотя были попытки от нее избавиться. «Это наш ориентир - цель, к которой государство должно двигаться. Сохранение нормы дает нам возможность требовать, чтобы любые дополнительные поступления в государственную казну направлялись на финансирование сферы здравоохранения», - резюмировал он.

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Автор: Константин Гончаров