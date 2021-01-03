Лидерами по количество новых больных являются Николаевская и Львовская области.

По состоянию на 3 января в Украине коронавирус подтвердили у 4576 человек. Из них - у 158 детей и 172 медиков. Это еще меньший показатель, чем в пятницу, когда вирус обнаружили у 5038 граждан.

Об этом сообщает Минздрав в официальном Telegram-канале.

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При этом за сутки сделали только 14576 тестов на коронавирус, в пятницу тестов было 17930.

В субботу в больницы с осложнениями госпитализировали 1306 человек; 123, к сожалению, умерли, а 6250 выздоровели.

За все время пандемии в Украине инфицировались 1074093 человека. Из них 728865 выздоровели, а 18854 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и г. Киев (370).

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: УНИАН