В Украине уменьшилось количество госпитализаций с коронавирусом / фото УНИАН

На прошлой неделе в Украине госпитализировали на 1,5 тыс. меньше больных с COVID-19, чем на позапрошлой.

Читайте такжеВ Минздраве утверждают, что уменьшение количества новых заболевших коронавирусом не связано с числом тестированийКак передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас уменьшилось количество людей, которых госпитализируют. Если брать статистику недели к неделе, то на 1,5 тысячи. Было 11 тыс. 606 человек, которые были госпитализированы на неделе до 29 ноября. И соответственно 10 тыс. 100 - на прошлой неделе", - сказал министр.

Коронавирус в Украине

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Автор: Леся Лещенко