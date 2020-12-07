В Украине с ноября дополнительно увеличили на 15 тысяч количество коек с подключенным кислородом.
Читайте такжеБольшая часть больных COVID-19 в стационарах Киева получает кислородную терапиюКак сообщили в пресс-службе Офиса президента, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном селекторном совещании под председательством главы государства.
В частности, президент поинтересовался, увеличивается ли количество коек, обеспеченных доступом к медицинскому кислороду.
Глава Минздрава отметил, что с ноября количество коек с подключенным кислородом выросло на более 15 тыс. В то же время министр отметил, что некоторые области перевыполняют план, а некоторые - недовыполняют. Среди последних он назвал Днепропетровскую и Донецкую области.
Также Степанов сообщил, что на прошлой неделе Минздрав приобрел 66 тыс. тестов на антиген, а к концу года закупят еще 1,3 млн.
Коронавирус в Украине
- За минувшие сутки в Украине зарегистрирован 8 тыс. 641 новый случай COVID-19. За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 821 тыс. 947 украинцев, умерли - 13 тыс. 733, выздоровели - 423 тыс. 704.
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