За прошедшую неделю было закуплено 66 тыс. тестов на антиген, до конца года Минздрав планирует приобрести еще 1,3 млн.

В Украине с ноября дополнительно увеличили на 15 тысяч количество коек с подключенным кислородом.

Читайте такжеБольшая часть больных COVID-19 в стационарах Киева получает кислородную терапиюКак сообщили в пресс-службе Офиса президента, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном селекторном совещании под председательством главы государства.

В частности, президент поинтересовался, увеличивается ли количество коек, обеспеченных доступом к медицинскому кислороду.

Глава Минздрава отметил, что с ноября количество коек с подключенным кислородом выросло на более 15 тыс. В то же время министр отметил, что некоторые области перевыполняют план, а некоторые - недовыполняют. Среди последних он назвал Днепропетровскую и Донецкую области.

Также Степанов сообщил, что на прошлой неделе Минздрав приобрел 66 тыс. тестов на антиген, а к концу года закупят еще 1,3 млн.

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Автор: Константин Гончаров