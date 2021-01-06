Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине более 10% пациентов с COVID-19, которые лечатся в стационарах, находятся в тяжелом состоянии, и количество таких больных увеличивается.
Читайте такжеВ Украине за сутки выявили почти 7 тысяч новых больных коронавирусомКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на ежедневном онлайн-брифинге.
«На сегодняшний день более 23 тысяч человек находятся в наших больницах и нуждаются в соответствующей медицинской помощи в условиях стационара. Более 10% - это тяжелые больные. Вообще у нас увеличивается количество тяжелых больных», - заявил он.
Коронавирус в Украине
- В Украине за прошедшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 6 тыс. 911 человек. За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 090 тыс. 496 человек, выздоровели – 761 тыс. 898, умерли – 19 тыс. 357.
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