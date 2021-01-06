На сегодняшний день более 23 тыс. человек находятся в украинских больницах и нуждаются в соответствующей медицинской помощи в условиях стационара.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине более 10% пациентов с COVID-19, которые лечатся в стационарах, находятся в тяжелом состоянии, и количество таких больных увеличивается.

Читайте такжеВ Украине за сутки выявили почти 7 тысяч новых больных коронавирусомКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на ежедневном онлайн-брифинге.

«На сегодняшний день более 23 тысяч человек находятся в наших больницах и нуждаются в соответствующей медицинской помощи в условиях стационара. Более 10% - это тяжелые больные. Вообще у нас увеличивается количество тяжелых больных», - заявил он.

Коронавирус в Украине

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Автор: Константин Гончаров