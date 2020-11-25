Кроме того, планируется запустить консультацию непосредственно семейных врачей.

С 26 ноября непосредственно через контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19 можно будет вызвать мобильные бригады скорой помощи.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

"С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме, затем перейдем на постоянную основу, функцию, чтобы любой человек мог заказать вызов мобильной бригады непосредственно в контакт-центре", - сказал Степанов.

По его словам, для этого были соединены все учреждения здравоохранения, определены ответственные лица.

"Кроме того, через контакт-центр мы планируем до конца месяца запустить консультацию непосредственно семейных врачей", - добавил Степанов.

Контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19, в который может позвонить каждый гражданин и получить соответствующую информацию, начал свою работу 2 ноября.

Номер телефона бесплатный - 0800-60-20-19. Он работает круглосуточно.

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Автор: Леся Лещенко