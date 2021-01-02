Лидерами по количеству заболевших являются Киев, Одесская и Харьковская области.

После праздничных выходных, по состоянию на 2 января, в Украине коронавирус подтвердили всего у 5038 граждан. Вчера, 1 января количество выявленных случаев инфицирования составило 9432, а выздоровлений – более 10 тысяч.

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Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки выздоровели 2606 человек, 51 человек умер. В пятницу сделали 17930 тестирований на вирус. Тогда как 31 декабря – 50132.

За все время пандемии в Украине инфицировались 1069517, выздоровели – 722615, умерли – 18731.

Лидерами по количеству больных являются Киев (112649), Одесская (71 889), Харьковская область (70 212).

Коронавирус в мире

По данным карты распространения коронавируса, с начала пандемии по состоянию на 7:30 2 января в мире уже заразились 83 963 772 человека. При этом 47 289 078 удалось выздороветь, а 1 827 540 умерли.

Больше всего больных в США (20 128 709), Индии (10 286 709), Бразилии (7 700 578), России (3 153 960). Украина на 16 месте – между Ираном и Южной Африкой.

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Автор: УНИАН