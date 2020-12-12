Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
Об этом в Facebook написал главный санврач страны Виктор Ляшко.
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"Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 миллионов доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций также", - пояснил Ляшко.
Он отметил, что сейчас в Украине продолжают работать над ввозом необходимого холодильного оборудования "в кратчайшие сроки".
К процессу логистики привлекут государственное предприятие "Укрвакцина" и частные компании – для обеспечения доступа к оборудованию для ультрахолодного хранения: с температурным режимом -60/-80 градусов по Цельсию.
Вакцина от коронавируса в Украине:
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позже в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одного составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
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