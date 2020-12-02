Волонтеры же добавили, что пробовали помочь больнице с кислородом.

Журналисты от местных волонтеров узнали о критической ситуации с больными COVID-19 в одесской больнице №5.

Об этом пишет ТСН.

Двор больницы постоянно заполнен очередями "скорых". Туда привозят больных COVID-19. Однако, по словам волонтеров, медики не справляются с возникшей нагрузкой. Из-за чего пациенты с осложнениями умирают просто в палатах от недостатка кислорода, а тела умерших могут по несколько часов лежать рядом с живыми.

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Местные жители выложили фото с погибшими в социальную сеть, спровоцировав скандал. Свидетели зафиксировали мертвых как в палатах, так и в коридорах.

Информацию с некачественной госпитализацией журналистам подтвердил киевлянин Иван Кудрянский, который был вынужден отправлять на лечение в медучреждение своих родителей.

Волонтеры же добавили, что пробовали помочь больнице с кислородом.

"Они задыхаются там, там не хватает кислорода, мы привозим уже в стационар кислород. Я вчера пробивалась туда, я спокойный человек, но я кричала так, что думала, что у меня инсульт будет, чтобы меня запустили в стационар, чтобы я подсоединила пациентов к кислороду, которого там не хватает. Там умирают люди", - говорит руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

В больнице отвечают, что открылись как сортировочное медучреждение лишь неделю назад и уже полностью заполнены инфицированными. Мертвых не могут забирать вовремя из-за нехватки персонала.

"Нагрузка сумасшедшая, есть такие случаи, когда умирают несколько пациентов, поэтому не всегда успеваем это вовремя сделать, но уже работа налаживается и мы добавляем людей, мы добавляем персонал", – пояснила заместитель директора по медицинским вопросам Людмила Бирюкова.

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Автор: УНИАН