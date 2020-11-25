Точное количество в ведомстве обещают назвать по окончанию этого года.

С начала пандемии коронавирус в Украине из медицинских учреждений уволилось 34 тыс. работников, среди которых не только врачи.

Читайте также"Все зависит от степени личной ответственности": врач рассказала, что мешает борьбе с коронавирусом в УкраинеТакую предварительную статистику озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "5 канала".

Он уточнил, что это предварительные данные, а точную информацию смогут сообщить по завершению 2020 года. Поскольку по его словам, некоторые из уволившихся медработников перешли на работу в другие медучреждения. Поэтому пока невозможно сказать точное количество медиков, которые ушли из системы здравоохранения.

"Для нас ценен каждый медработник, а не только врач. Я не владею на этот момент точной информации о количестве тех, кто уволился, но это около 34 тыс. Они иногда увольняются и переходят в другие больницы, другие медицинские учреждения. Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год", - сказал Степанов.

Министр добавил, что также необходимо смотреть на причину увольнения медработников и отметил, что часто работу персонала в лечебных учреждениях недооценивают. Он заявил, что в 2021 году зарплата медицинских работников будет начинаться от 22-25 тыс. грн. На этом настаивает Министерство здравоохранения.

"Это один из главных факторов для прекращения отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу", – сказал глава ведомства.

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Автор: УНИАН