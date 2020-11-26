Эксперт сравнила эпидемию COVID-19 с гриппом.

Пик заболеваемости с COVID-19 может наступить уже в декабре.

Об этом в интервью Обозреватель рассказала эпидемиолог Светлана Доан.

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Она сравнила темпы распространения вируса со статистикой сезонных эпидемий гриппа.

"Коронавирусом начали болеть довольно рано", - констатировала Доан.

При этом будет спадать волна недуга уже после новогодних и рождественских праздников.

"Традиционно, в этот период всегда снижается заболеваемость. Да, люди встречаются, общаются, но дети не ходят в школу и не разносят инфекцию. Поэтому недельные праздники на Новый год и Рождество, как правило, давали меньшее количество случаев заражения гриппом. С коронавирусом может быть то же", – ответила Доан.

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Автор: УНИАН