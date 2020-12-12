За все время пандемии коронавирус подтвердили у 885039 человек.

За последние сутки количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Украине возросло еще на 12 811 новых больных.

Об этом говорится в данных Минздрава в официальном Telegram-канале.

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Из них 593 ребенка и 572 медики.

В пятницу с осложнениями от недуга в больницы госпитализировали более 3 тысяч человек. В то же время 243 больных умерли, а 13653 выздоровели.

За все время пандемии коронавируса подтвердили у 885039 человек. Из них 494001 удалось выздороветь, а 14998 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 696), Одесской (1 357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

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Автор: УНИАН