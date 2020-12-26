С начала пандемии в мире коронавирусом инфицировались уже более 79 миллионов человек.

Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в мире и Украине продолжает неуклонно расти. Между тем в мире ширится новый мутировавший коронавирус, а в некоторых странах начинается массовая вакцинация населения.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на 26 декабря с начала пандемии в мире коронавирусом инфицировался 79 933 551 человек. При этом 45 080 091 удалось выздороветь, а 1 752 249 умерли.

Лидерами по количеству больных остаются США (18 762 383), Индия (10 169 118), Бразилия (7 448 560), Россия (2 992 123), Франция (2 604 595), Соединенное Королевство (2 227 947), Турция (1 118 255), Италия (2 028 354).

Украина в мировом рейтинге уже на 16 месте.

Коронавирус в Украине: актуальные данные на 26 декабря

По состоянию на 26 декабря в Украине коронавирус подтвердили у 7709 украинцев. Это пока наименьший показатель за последние недели. До этого Минздрав ежедневно фиксировал суточный прирост больных в пределах 10-11 тысяч.

За все время пандемии в Украине инфицировались 1 019 876 граждан. Из них выздоровели 651 917, а 17 702, к сожалению, умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

В Киеве за сутки выявили 408 новых случаев COVID-19, от осложнений коронавирусной болезни умерли 13 человек.

Вакцина против коронавируса доставлена во все страны ЕС

Вакцина от COVID-19 по состоянию на 26 декабря доставлена во все страны Европейского союза. Завтра во всех странах ЕС начнется вакцинация против коронавируса.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости на 26 декабря

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН