По словам министра здравоохранения, с третьей недели января в Украине также прогнозируется увеличение количества больных гриппом.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав прогнозирует увеличение количества больных COVID-19 после массовых скоплений людей на новогодние праздники.

Читайте такжеВ Украине за сутки выявили почти 7 тысяч новых больных коронавирусомКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на ежедневном онлайн-брифинге.

«Все понимают, и об этом предупреждают нас эпидемиологи, что после новогодних праздников, и это мы прогнозируем, у нас будет рост числа больных COVID-19. Мы все видели, что были массовые скопления людей, было празднование. Так мы устроены и мы с самого начала понимали, что все равно это будет происходить», - заявил он.

Как следствие, по словам министра, в Украине будет увеличиваться нагрузка на медицинскую систему.

Также, по словам Степанова, начиная с третьей недели января в Украине прогнозируется увеличение количества больных гриппом. «Это сезонное заболевание, которое из года в год у нас происходит. Мы ожидаем на середину февраля, исходя из статистики прошлых лет, пиковую нагрузку по заболеваемости гриппом. Больные COVID-19 и больные гриппом имеют очень часто одинаковые осложнения. Очень часто нуждаются в кислородной терапии. Люди имеют и пневмонию как следствие этих болезней. Поэтому нам надо максимально разгрузить (медицинскую систему - УНИАН)», - заявил он.

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Автор: Константин Гончаров