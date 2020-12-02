Министр здравоохранения Максим Степанов отчитался о рекордном количестве выздоровлений за 1 декабря.
Об этом говорится в сообщении Минздрава Facebook.
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"В Украине за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 13 882 лица, что является рекордным показателем с начала пандемии и превышает суточное количество инфицированных", – цитирует пресс-служба слова министра.
Степанов подчеркнул, что указанные цифры являются заслугой медиков.
Глава Минздрава также отметил, что государство должно отдать должное работникам больниц и обеспечить необходимое финансирование отрасли и "справедливые зарплаты".
Министр напомнил, что, по расчетам Минздрава, врачи должны получать минимум 23 тысяч гривень, средний медперсонал — 17 тысяч гривень, младший медперсонал — 12 тысяч гривень.
Что предшествовало
- Последняя редакция госбюджета на 2021 год предусматривает, что расходы на медицину в следующем году составят 159 миллиардов гривень, тогда как, по расчетам Минздрава, отрасли необходимо 296 миллиардов гривень.
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