В николаевских больницах не хватает кислорода и медперсонала.

В некоторых больницах на Николаевщине уже заняты все места для больных коронавирусом, критически не хватает кислорода и медперсонала. Ситуация при этом ухудшается с каждым днем.

Читайте такжеКарантин не поможет: врач назвал способ остановить эпидемию коронавируса в УкраинеОб этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на врачей и пациентов.

Отмечается, что в больнице Южноукраинска уже заняты все 64 койки. По словам заместителя главного врача этого медучреждения Ирины Мазниковой, кислорода у них достаточно, а вот с кадрами проблема, в больнице не хватает медперсонала.

Сложная ситуация и в больнице Баштанского района. Здесь из 25 коек, выделенных под коронавирус, на сегодня заняты все.

Непростая ситуация и в самом Николаеве. В городской больнице №1 занято 96,7% коек, это 145 мест из 150. В Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней из 110 мест заняты 96 (87,3%). В Николаевской больнице №5 – 87,4%, а в больнице №3 – 76,5%.

Обеспечение больниц кислородом: что говорят врачи и пациенты

Отмечается, что в целом ситуация на Николаевщине с обеспечением кислородом не очень радужная. По информации Николаевской облгосадминистрации, всего лишь треть коек тут имеет доступ к такому важному газу. Из 1557 коек кислородные точки имеют только 502. Пока спасаются кислородными концентраторами, их всего 225 на область.

«Ситуация с кислородом более-менее в тех городах и районах, где есть промышленные предприятия, которые взялись помогать больницам... В остальных все, как и везде… Люди буквально ползут к окнам, чтобы открыть и подышать. Это невыносимо», - добавила она.

Одна из бывших пациенток COVID-больницы Николаева рассказала, как она лежала там:

«Я ничего не могу сказать плохого о медперсонале. Они делают то, что могут. Но их мало. Они не могут подойти ко всем, кому требуется. А больной не понимает, он кричит, у него истерика, ему плохо, а кислорода на всех нет. Порой дышали несколько человек по очереди по 10-15 минут от одной точки. Если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило. Потому что в палате на 8 человек только 3 точки. А потом кто-то умирал, его клали в мешке в коридоре и перестилали постель, тут же клали другого пациента. Это очень тяжело психологически выдержать».

Коронавирус в Украине: статистика

За минувшие сутки COVID-19 заболели почти 14496 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 772760 человек; выздоровели 384426 человек; летальных случаев – 12960; проведено ПЦР-тестирований 4654206.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц