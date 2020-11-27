Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире: статистика

С начала пандемии в мире заболели уже более 60 миллионов людей. Из них выздороветь удалось 39 084 452.

Наихудшая ситуация до сих пор наблюдается в Соединенных Штатах (12,8 миллиона инфицированных), Индии (9,3 миллиона), Бразилии (6,2 миллиона), Франции (2,2 миллиона) и России (2,1 миллиона). Украина в мировом перечне на 17 месте – между Южной Африкой и Бельгией.

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

В Украине обнаружили значительный прирост новых случаев коронавируса - 16 218 в сутки. За вчера выздоровели 8 843 человек и 192 - умерли. Также вчера госпитализировали более 2 тысяч зараженных коронавирусом.

Вспышку коронавируса обнаружили в Днепропетровской области - 1 773 новых заражений.Сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (+1520), Запорожской (+1003), Киевской (+994) и Одесской (+966) областях.

Усиление карантина на Новый год и Рождество

Решение о введении в Украине локдауна может быть принято после третьих выходных "карантина выходного дня" - то есть 28-29 ноября. Однако по этому вопросу будут советоваться с местными властями. Это решение будет базироваться на темпах роста заболеваемости и заполненности больниц.

Локдаун может предусматривать закрытие границ страны, введение комендантского часа, отмену международного и междугороднего транспортного сообщения, закрытия заведений образования, заведений общественного питания и развлечений.

Такие ограничения уже действовали в Украине с середины марта до конца мая. Тогда власти прибегли к жесткому карантину, чтобы подготовить систему здравоохранения к наплыву больных COVID-19. С конца мая их начали ослаблять, впоследствии правительство ввело адаптивный карантин, который недавно заменили карантином выходного дня.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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Автор: Яна Ставская