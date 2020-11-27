По ее словам, многие из тех, кто был в контакте с больным коронавирусjv, выходят на работу, в магазины, без масок приближаются к другим людям.

Важно, чтобы контакте лица с инфицированными коронавирусом оставались дома, иначе передачу COVID-19 будет трудно остановить.

Читайте такжеЕсли ничего не делать, то к февралю у нас COVID-19 переболеет 10 миллионов человек - ГеращенкоОб этом сказала инфекционист и медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, передает ТСН. "Если человек находился в контакте с больным коронавирусом или с тем, кто имеет подозрение, надо оставаться дома. Иначе эту цепь нельзя разорвать, будет непрерывный перезапуск. К сожалению, многие из тех, кто был в контакте, выходят на работу, в магазины, без масок приближаются к друг другу. Именно поэтому не важно, будний или выходной, те или иные меры, если люди будут ходить без масок, близко приближаться друг к другу, имея симптомы, то все будет постоянно продолжаться", - заявила Булавинова.

По ее словам, позиция ЮНИСЕФ в том, что нужны более жесткие карантинные меры.

"Первая причина - разгрузить больницы. Свободных кислородных точек остается мало, а в некоторых городах - нет. Во-вторых, в течение этого периода (локдан - Ред.) что-то можно сделать, потому что сам по себе локдаун просто все отсрочивает. Например, подготовить кислород, который является очень важным, чтобы пережить коронавирус", - подчеркнула Булавинова.

Коронавирус в Украине

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Автор: УНИАН