Основным источником распространения коронавируса могут стать родственники.

В Киеве широкого распространения коронавируса в ресторанах не будет из-за действующих ограничительных мер.

Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет РБК-Украина.

Основное внимание, по его словам, это родственные заболевания.

"В ресторанах у нас внедрены все ограничительные меры, там не будет широкого распространения инфекции. Это будут не те масштабы, которые могут привести к всплеску заболеваемости. Основное внимание - это родственные заболевания. Это будет почти 100% в семьях", - отметил он.

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Коронавирус в Украине: последние новости

В Украине за прошедшие сутки, 16 декабря, зафиксировано 12047 случаев COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализированы 2997 человек; летальных случаев - 252; выздоровевших - 12939 человек.

В Украине с начала пандемии COVID-19 повторно заболели более 2 тысяч человек. В отличие от Украины, в мире статистика повторного заражения в разы меньше.

С 19 декабря по всей территории Украины будут действовать новые карантинные ограничения.

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Автор: УНИАН