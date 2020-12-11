Получить бесплатную вакцину в марте смогут лишь 4 миллиона украинцев.

Партию бесплатной вакцины от глобальной инициативы COVAX Украина ждет с 1 марта 2021 года.

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Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

Ею вакцинировать должны прежде всего медиков, педагогов, полицейских, старше 60 лет людей и с хроническими заболеваниями.

"Из тех 4 млн доз вопрос локдауна не будет снят, к сожалению. Минимум, сколько нам нужно провакцинировать, - 18-19 млн украинцев. Примерно половину населения страны. Тогда мы можем говорить о прерывании цепи. К сожалению, на сегодняшний день стойкого иммунитета нет. Поэтому будем говорить так: 15-17 млн. Но мы будем понимать, что часть переболеет, к сожалению. Времени для этого надо. Из тех прогнозов, которые имеем сегодня, мы где-то к середине лета будем иметь уже достаточное количество провакцинированных людей", - заявил Радуцкий.

Вакцина от коронавируса

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позже в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.

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Автор: УНИАН