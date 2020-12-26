Медик также поделился своими прогнозами относительно развития эпидемии в Украине.

Мутировавший коронавирус, из-за которого в Великобритании ввели дополнительные карантинные ограничения, медики зафиксировали в Украине. Впрочем, как утверждает врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров, по крайней мере в "первого" пациента отмечался легкое течение болезни.

Читайте такжеВ ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса

Об этом Виктор Петров рассказал в интервью Obozrevatel.

"Это пациент молодого возраста, 24-летний. Он обратился с легкими симптомами коронавирусной инфекции, его форму диагностировали как легкую. Лихорадки не было, никаких проблем. Мужчина почти не лечился, его лечили только симптоматически", - рассказал врач.

По его словам, инфицированный является заробитчанином, постоянно проживает в Чешской Республике.

"На Закарпатье приезжает домой на непродолжительный период времени. И обратился ко мне как к своему семейному врачу", — говорит Виктор Петров.

По словам врача, увидев у пациента признаки коронавирусной инфекции, он отправил его на ПЦР-тестирование. Пациент получил отрицательный результат и уехал на работу в Чехии.

"После этого мы получили информацию о том, что у него было подозрение на новый штамм коронавирусной инфекции, и его взяли на мониторинг в Чешской Республике. Потом мужчина проинформировал меня, что его начали расспрашивать санитарные органы этой страны, откуда он вернулся и так далее", — рассказал врач.

Виктор Петров добавил, что коронавирус вышел из-под контроля абсолютно во всех странах. В Украине это особенно заметно "в таких пограничных регионах, как Ужгород, Закарпатье, Львовщина".

Медик также поделился своими прогнозами относительно развития эпидемии в Украине. По его оценкам, в ближайшее время сообщение о больных новым штаммом коронавируса появятся во всех без исключения странах Европы.

"Я думаю, что в ближайшее время вы увидите целый ряд заявлений абсолютно всех европейских стран, потому что там границ нет, движение населения происходит очень активно. Как по мне, это не сенсационная новость. Скорее всего, это будет так же, как было в период регистрации первых случаев коронавирусной инфекции", - говорит врач.

На вопрос, будет ли действовать на этот штамм вакцина, которую сейчас всячески внедряют, врач ответил коротко: оптимизма мало.

"Я не очень оптимистичен относительно той вакцины, которая сейчас применяется. Скорее всего, через год мы получим абсолютно потенциально другую вакцину, которая будет доработана. Вы понимаете, что очень короткий период времени прошел. Все страны будут анализировать поствакцинальный период и будут ее "апгрейдить", будут делать так, чтобы она была эффективной. Поэтому, скорее всего, через полгода-год будет разработана еще одна вакцина, которая будет более новой и более современной", - уверен врач.

Коронавирус мутировал: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН