Андрей Садовый рассказал, что из-за коронавируса вынужден был взять первый в жизни больничный.

Городской голова Львова Андрей Садовый поборол коронавирус. Сегодня он уже работает в полноценном режиме.

Об этом мэр сообщил на своей странице в Telegram.

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"Сегодня первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома. Интересный опыт. Каждый человек переносит "ковод" по-своему. Поэтому не буду никому советовать, какие препараты употреблять, потому что болезнь и симптоматика очень разная и персональная. Врач говорит, что в организме уже выработались антитела и я могу работать. До конца года много дел", - написал городской голова.

Также мэр поблагодарил всех за заботу и уже рассказал о рабочих планах.

"Спасибо всем, кто писал, звонил и беспокоился о моем здоровье! Будьте и вы здоровы, берегите себя и близких! На завтра планируем сессию городского совета: сформируем депутатские комиссии, изберем секретаря. В четверг отдельно проведем бюджетную сессию", - отметил Садовый.

Напомним, 7 декабря мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что инфицировался коронавирусом.

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Автор: Виктория Гордиенко