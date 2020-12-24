В частности, сейчас МИД помогает Министерству здравоохранения наладить контакты с китайским производителем вакцины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Китай готов поставлять вакцину от коронавирусной инфекции в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Глава МИД отметил, что Украина ведет переговоры с Китаем о поставках вакцины от COVID-19.

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"Они готовы ее поставлять", - сказал Кулеба.

Он уточнил, что МИД помогает Министерству здравоохранения Украины наладить контакты с китайским производителем вакцины.

Как подчеркнул Кулеба, потенциальная закупка китайской вакцины не повлияет на возможность покупки вакцин в других странах, и в частности в США.

По словам министра, украинские власти, президент, послы за рубежом помогают Минздраву обеспечить поставки вакцин из разных стран мира.

"Президент действительно уделяет этому вопросу очень большое внимание. Достигается это следующим образом. Первое - можно политическими инструментами увеличить количество вакцин, которые к нам поступят через программу COVAX ... Второе - некоторые страны зарезервировали или закупили уже такое количество вакцин, которое позволяет им три-четыре раза вакцинировать свое население. Мы обращаемся к таким странам с просьбой продать или передать нам избыток вакцин", - заявил Кулеба.

Также министр назвал третий аспект в вопросе поставок вакцин - это политическое влияние. "То есть, ты приходишь в компанию-производителя, и производитель вакцины говорит, мы готовы, но нам нужна позиция правительства страны, в которой расположен наш бизнес, наше производство. И тогда ты идешь к правительству этой страны с ними договариваться", - добавил глава МИД.

Вакцина от коронавируса в Украине

В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

Сегодня, 24 декабря, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

В этот же день Степанов подписал дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах.

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Автор: Виталий Саенко