В Киеве за сутки обнаружили 344 больных коронавирусом. 15 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2067 летальных исходов от вируса.
Читайте такжеЛокдаун с 8 по 24 января в Украине: что разрешено и запрещеноОб этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм-канале. В частности, подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 116 813.
Заболели:
- 188 женщин в возрасте от 18 до 81 года
- 142 мужчины в возрасте от 18 до 82 лет
- 5 девочек от 1 месяца до 17 лет и 9 мальчиков от 15 дней до 17 лет.
- 17 медиков.
"В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 448 человек. Всего коронавирус преодолели 42 784 жителя столицы", - сообщил мэр.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 120, Печерском – 46 и в Днепровском районе – 36 случаев.
"Соблюдайте правила безопасности! Берегите себя и тех, кто рядом!",- призвал мэр.
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