Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 172, в Днепровском — 137 и в Деснянском районе – 133 случая.

Количество выявленных новых больных в Киеве за сутки составляет 931. Умерли 19 человек. Всего коронавирус унес жизни 2022 киевлян.

Читайте такжеВ Украине заболеваемость COVID-19 превышает норму более чем в 7 разОб этом говорится в сообщении в Телеграм-канале мэра Киева Виталия Кличко. В частности, по его данным, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 115 300.

Заболели:

540 женщин в возрасте от 18 до 90 лет

365 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет

11 девочек от 5 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 16 лет.

25 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 71 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 651 человек. Всего коронавирус преодолели 41 572 жителя Киева", - сообщил мэр.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 172, в Днепровском — 137 и в Деснянском районе – 133 случая.

"Соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя и тех, кто рядом!",- призвал мэр столицы.

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Автор: Ирина Погорелая