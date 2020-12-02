Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 277, Дарницком – 258, Соломенском районе – 214 случаев.

В Киеве за сутки обнаружили 1735 новых больных коронавирусом. 16 случаев – летальные. Всего от коронавируса за период пандемии умерли 1339 киевлян.

Читайте такжеБольше половины украинцев готовы сделать бесплатную прививку от COVID-19-опросОб этом в Телеграм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 74012", - сообщил он.

Заболели:

922 женщины в возрасте от 18 до 86 лет

684 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет

57 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 10 месяцев до 17 лет.

69 медиков.

"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 77 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки больше всего больных за время пандемии - 511 человек. Всего коронавирус преодолели 23763 жителя Киева", - сообщил Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 277, Дарницком – 258, Соломенском районе – 214 случаев.

"В целом в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2145 больных коронавирусом. Из них 22 ребенка. 941 пациент находится в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 1399 человек, под аппаратами ИВЛ – 38 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – почти 53%", - сообщил мэр.

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Автор: Ирина Погорелая