В Киеве за сутки выявлено рекордное количество больных коронавирусом - 1391 человек. Умерли 33 человека. Всего коронавирус унес жизни 1080 киевлян.
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Об этом в Телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его данным, подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 56 594.
Заболели:
- 832 женщины в возрасте от 18 до 91 лет
- 462 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет
- 48 девочек от 1 месяца до 17 лет и 49 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.
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"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 84 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки 376 человек. Всего коронавирус преодолели 20391 житель Киева", - сообщил мэр.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 185, в Деснянском – 184 и в Днепровском районе – 165 случаев.
"Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 1966 больных коронавирусом. Из них 24 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 730 пациентов. Кислородную поддержку получают 1035 человек. Под аппаратами ИВЛ - 35 больных", - отметил Кличко.
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