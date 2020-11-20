Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 185, в Деснянском – 184 и в Днепровском районе – 165 случаев.

В Киеве за сутки выявлено рекордное количество больных коронавирусом - 1391 человек. Умерли 33 человека. Всего коронавирус унес жизни 1080 киевлян.

Читайте такжеВ Украине за сутки коронавирусом заболело рекордное количество людейВчера в столице было обнаружено 1348 инфицированных коронавирусом.

Об этом в Телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его данным, подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 56 594.

Заболели:

832 женщины в возрасте от 18 до 91 лет

462 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет

48 девочек от 1 месяца до 17 лет и 49 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.

Впервые у нас и такое количество больных медиков - 64.

"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 84 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки 376 человек. Всего коронавирус преодолели 20391 житель Киева", - сообщил мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 185, в Деснянском – 184 и в Днепровском районе – 165 случаев.

"Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 1966 больных коронавирусом. Из них 24 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 730 пациентов. Кислородную поддержку получают 1035 человек. Под аппаратами ИВЛ - 35 больных", - отметил Кличко.

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Автор: Ирина Погорелая