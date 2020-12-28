Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 305, Днепровском -180, Оболонском районе – 107 случаев.

В Киеве за сутки обнаружили 851 больного коронавирусом. 10 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1854 летальных случая от вируса.

Читайте такжеНазваны причины, по которым коронавирус в Украине пошел на спадОб этом в Телеграм-канале сообщил мэр Виталий Кличко. В частности, по его данным, подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 108 055.

Заболели:

477 женщин в возрасте от 18 до 91 года

332 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет

19 девочек от 2 недель до 17 лет и 23 мальчика от 5 месяцев до 17 лет.

21 медик.

"В больницы столицы госпитализировали 102 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 188 человек. Всего коронавирус преодолели 37 461 житель столицы", - написал Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 305, Днепровском -180, Оболонском районе – 107 случаев.

"В целом в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1875 больных коронавирусом. Из них 12 детей. 1220 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1344 человека. Под аппаратами ИВЛ - 30 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – более 45%", - отметил мэр.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая