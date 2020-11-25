Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 217, Днепровском – 189, Соломенском районе – 145 случаев.

За сутки в Киеве выявили 980 больных коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 196 киевлян.

Читайте такжеВ Минздраве оценили вероятность введения полного локдауна на новогодние праздники в УкраинеОб этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграмм-канале. В частности, по его данным, подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 62 620.

Заболели:

509 женщин в возрасте от 18 до 89 лет

316 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет

80 девочек от 2 до 17 лет и 75 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

53 медика.

"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки 346 человек. Всего коронавирус преодолели 21 437 жителей Киева", - отметил мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 217, Днепровском – 189, Соломенском районе – 145 случаев.

"Столица собственными силами подготовила почти 4 500 коек в коммунальных медучреждениях для оказания помощи больным коронавирусом. Среди них 1639 коек с подведенным кислородом. В частности: 1158 - с централизованной подачей. И 481 – с кислородными концентраторами", - сообщил мэр.

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Автор: Ирина Погорелая