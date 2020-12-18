Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 453, Днепровском – 275 и в Деснянском районе - 196 случаев.

В Киеве за сутки обнаружили 1658 больных коронавирусом. Умерли 17 человек. Всего за период пандемии в столице зафиксировано 1679 летальных исходов от вируса.

Читайте такжеШмыгаль заявил, что Украина находится на "плато" заболеваемости коронавирусомОб этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграмм-канале.

"Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 98 330", - отметил мэр.

Заболели:

895 женщин в возрасте от 18 до 92 лет

657 мужчин в возрасте от 18 до 100 лет

53 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 53 мальчика от 5 месяцев до 17 лет.

66 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 442 человека. Всего коронавирус преодолели 31 215 жителей столицы", - сообщил Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 453, Днепровском – 275 и в Деснянском районе - 196 случаев.

"В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2005 больных коронавирусом. Из них 20 детей. 1071 пациент-в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1361 человека. Под аппаратами ИВЛ-31 болен. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – более 48%", - сообщил городской председатель.

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Автор: Ирина Погорелая