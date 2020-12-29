Как контролировать самочувствие после перенесенного COVID-19 / фото REUTERS

Коронавирус поражает не только легкие, но и сосуды, сердце, почки, нервную систему, поэтому после перенесенной болезни может возникнуть необходимость обратиться к профильным специалистам.

Читайте такжеСтало известно, почему все меньше украинцев делают тесты на коронавирус (видео)О том, к каким врачам можно обратиться для контроля собственного самочувствия, рассказала на своей странице в Facebook иммунолог Ирина Цымбалюк.

Врач рекомендует в случае тахикардии, повышения артериального давления, длительной субфибрильной температуры обратиться к кардиологу. Для коррекции данного состояния могут понадобиться такие диагностические методы, как ЭКГ, УЗИ сердца или использование специального прибора для мониторинга сердечного ритма.

Если появились боли в нижних конечностях, а во время болезни был повышен Д-димер, может потребоваться консультация флеболога. Для выяснения проблемы может быть назначена ангиография сосудов.

Нарушение сна, раздражительность или депрессия – состояния, характерные для постковидного синдрома, с которыми поможет справиться психоневролог.

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Автор: УНИАН