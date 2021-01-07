Перед введением в Украине общенационального усиленного карантина президент Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание с участием членов правительства, руководителей силовых ведомств.

Эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода COVID-19 в Украине до 7-8 дней, а также увеличение числа больных молодого возраста.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, перед введением в Украине общенационального усиленного карантина президент Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание с участием членов правительства, руководителей силовых ведомств.

Читайте такжеВ Украине за сутки резко возросло количество новых больных коронавирусом

Участники мероприятия обсудили, какие именно шаги будет осуществлять правительство, какие ограничения и в какое время будут действовать в стране.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что уже третий день подряд в стране наблюдается тенденция к росту числа больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что мировой опыт показывает: в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, происходит рост числа больных в течение 14 дней, поскольку на праздники население активно перемещается. Он также отметил, что эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавирусной болезни в Украине до 7-8 дней и «помолодение» болезни.

Глава Минздрава также напомнил о сезонном росте числа больных гриппом зимой.

«Вводя завтра более жесткий карантин, мы избежим большого роста числа больных как коронавирусом, так и обычным сезонным гриппом. Таким образом уменьшим и нагрузки на больницы, ведь одни и те же учреждения лечат больных каждым из этих недугов», - сказал Степанов.

Шмыгаль напомнил, что во время усиленного карантина будет работать общественный транспорт, стратегические предприятия, детские сады.

«Люди, которые работают в стратегической инфраструктуре, должны иметь место, где оставлять детей. В то же время детей в садиках значительно меньше, чем в других учебных заведениях. Процент болеющих малышей составляет 1,6%, поэтому детские сады, скорее, решают проблему, а не создают ее. И к этому стремится мировая практика», - сказал он.

Президент убедился, что будет работать инфраструктура, имеющая критическое значение, магазины, продающие продукты питания, средства гигиены и бытовую химию. И хотя развлекательная инфраструктура и праздничные ярмарки будут закрыты, кафе и рестораны будут работать по услуге «с собой». МАФы и киоски, которые расположены на расстоянии и не будут создавать скопление людей, тоже смогут предоставлять свои услуги.

«Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые вводятся в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста числа больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ», - сказал Зеленский.

Усиление карантина в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января включительно.

В этот период будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).

Читайте такжеЛокдаун с 8 по 24 января в Украине: что будет разрешено и запрещено

Также запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме тех, которые продают продукты питания, лекарства, средства гигиены, бытовую химию, средства связи, печатные СМИ, ветпрепараты, корма, на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли такими товарами.

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.

Кроме того, разрешается торговля топливом.

Также в указанный период можно предоставлять финансовые услуги, разрешена деятельность операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, работа АЗС, СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.

На период действия усиленного карантина запрещается посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Продолжит работать общественный транспорт.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева